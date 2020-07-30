Не все россияне верят, что Земля круглая

Научные факты и гипотезы не всегда вызывают доверие россиян. Среди граждан страны нет единого мнения о форме Земли, существовании инопланетян, прилунении американцев и так далее.

Например, в том, что Земля круглая, уверены только 94% россиян. А вот 2% считают, что планета плоская. 4% опрошенных сомневаются, что Земля круглая, но и не считают ее плоской.

Таковы результаты опроса, проведённого ВЦИОМ. На вопрос, существуют ли инопланетяне, 48% уверенно дали отрицательный ответ. При этом 36% считают, что внеземной разум существует и периодически посещает Землю. А 13% утверждают, что инопланетяне не просто существуют, но власти их скрывают от населения.

Высадка американцев на Луну в 1969 году также ставится под сомнение жителями России: 49% уверены, что этого не было, а предоставленные факты сфальсифицированы. Только треть опрошенных верит в то, что Нил Армстронг всё же шагал по Луне.

Верят россияне и в сговоры. Например, 60% респондентов считают, что существует некая группа лиц, которая поставила себе целью переписать историю России и приуменьшить её величие.