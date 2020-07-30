Большая часть жилья в России не приспособлена для проживания людей с ограниченными возможностями, говорится в отчёте Счётной палаты РФ.
В документе отмечается, что в настоящий момент в России более 42 тысяч инвалидов нуждаются в улучшении жилищных условий.
"По состоянию на 1 января 2020 года, численность лиц, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, составляет 56,1 тысячи человек, из которых 42,4 тысячи человек или 76%, — инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов", — указывается в отчёте.
Аудиторы Счётной палаты РФ выяснили, что сложнее всего приходится инвалидам-колясочникам. Для них невозможно сделать доступными подъезды старых домов.
"Результаты обследования жилых помещений в субъектах РФ показали, что большая часть жилищного фонда на территории страны не приспособлена для проживания инвалидов (в первую очередь инвалидов-колясочников). Основная часть граждан проживает в старых домах, общедомовое имущество которых невозможно приспособить к условиям доступности", — говорится в отчёте Счётной палаты.
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