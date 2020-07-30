Счётная палата признала, что большая часть жилья инвалидам не подходит

Большая часть жилья в России не приспособлена для проживания людей с ограниченными возможностями, говорится в отчёте Счётной палаты РФ.

В документе отмечается, что в настоящий момент в России более 42 тысяч инвалидов нуждаются в улучшении жилищных условий.

"По состоянию на 1 января 2020 года, численность лиц, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, составляет 56,1 тысячи человек, из которых 42,4 тысячи человек или 76%, — инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов", — указывается в отчёте.

Аудиторы Счётной палаты РФ выяснили, что сложнее всего приходится инвалидам-колясочникам. Для них невозможно сделать доступными подъезды старых домов.