Дегтярев рассказал Шнурову, как согласился возглавить Хабаровский край

Михаил Дегтярев, который временно исполняет обязанности губернатора Хабаровского края раскрыл подробности своего назначения в телеинтервью музыканту, лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову.

По словам Дегтярева, он долго над предложением президента Владимира Путина не думал и решился за секунду. ВРИО главы региона отметил, что увидел в новой работе возможность реализовать свой управленческий потенциал.

"Я с момента приезда в регион занимался работой с документами. Мой рабочий стол очистился только после того, как удалось разобрать стопку бумаг высотой в метр. Вот я пришел, этим занимался. Какие митинги? Какие выходы? Все сделал, стол чистый", — рассказал Дегтярев.

Он также выразил уверенность, что в Хабаровский край приехали организаторы провокаций, в том числе из Грузии. При этом он понимает праведный гнев народа.

Митинги в Хабаровске в поддержку экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала проходят с 11 июля. Сам Фургал находится под арестом в Москве, его обвиняют в причастности к заказным убийствам.