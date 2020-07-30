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Кому повысят пенсии с 1 августа

Общество

Работающих пенсионеров с 1 августа ожидает повышение пенсии. Но не всех. А только тех, кто официально трудоустроен в 2019 году и за кого работодатель платит взносы в ПФР,

Как сообщили в Пенсионном Фонде, индексация будет проведена в беззаявительном режиме. То есть корректировка сумм выплат пройдет с учетом перечисленных в прошлом году взносов.

"Важно помнить, что корректировка при очень высокой зарплате подлежит ограничению: в расчёт в данном случае берётся не более трёх заработанных за год пенсионных баллов", — уточнила Елена Бибикова, зампредседателя Комитета Совфеда по соцполитике.

Вторая категория пенсионеров, которая получит прибавку от Пенсионного Фонда — граждане 1967 года рождения и моложе. У них подрастет накопительная часть пенсии.

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