Обязанности полицейский, весьма вероятно, в ближайшее время будут расширены:
Такой законопроект поступил в Госдуму от Заксобра Ленинградской области.
Поводом для инициирования изменений в законодательство стал инцидент, произошедший 26 июля в Крыму. Там жительница Симферополя вызвала Скорую к 32-летнему сыну, который в явном неадеквате бегал по квартире, размахивая ножом. Стоило медикам войти в квартиру, мужчина набросился на одного из них и полоснул ножом по шее. Доктор сейчас в реанимации, его несостоявшийся пациент - в психлечебнице.
Дабы впредь избежать повторения подобных случаев (которые, к слову, случаются все чаще), ленинградские парламентарии предлагают расширить список случаев, при возникновении которых сотрудниками полиции разрешается входить в жилища без санкции суда, а чтобы помочь медикам в принудительной госпитализации пациентов с психическим расстройством.
Сейчас, напомним, закон обязывает полицейских помогать врачам только при назначенной судом недобровольной госпитализации в психбольницы.
СК расследует дело об избиении фельдшера в Кировской области
В Бурятии проводят проверку по факту нападения на врачей скорой помощи
Жительница Улан-Удэ избила медиков "скорой" за "неправильное поведение"