Полиция получит право принудительно госпитализировать психбольных

Обязанности полицейский, весьма вероятно, в ближайшее время будут расширены:

они станут помогать медицинским работникам отвозить в больницу «буйных психов». Причем для этого не нужно будет постановление суда.

Такой законопроект поступил в Госдуму от Заксобра Ленинградской области.

С чего вдруг

Поводом для инициирования изменений в законодательство стал инцидент, произошедший 26 июля в Крыму. Там жительница Симферополя вызвала Скорую к 32-летнему сыну, который в явном неадеквате бегал по квартире, размахивая ножом. Стоило медикам войти в квартиру, мужчина набросился на одного из них и полоснул ножом по шее. Доктор сейчас в реанимации, его несостоявшийся пациент - в психлечебнице.

Дабы впредь избежать повторения подобных случаев (которые, к слову, случаются все чаще), ленинградские парламентарии предлагают расширить список случаев, при возникновении которых сотрудниками полиции разрешается входить в жилища без санкции суда, а чтобы помочь медикам в принудительной госпитализации пациентов с психическим расстройством.

Сейчас, напомним, закон обязывает полицейских помогать врачам только при назначенной судом недобровольной госпитализации в психбольницы.

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