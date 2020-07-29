Профессор: ЕГЭ в следующем году нужно частично отменить

В 2021 году ЕГЭ нужно отменять для тех выпускников, кто не планирует поступать в вузы. Практику этого года нужно сохранить и на последующие периоды.

Такое мнение высказал доктор педагогических наук, профессор, член Общественной палаты по образованию в городе Москве Яков Турбовской.

"Это плохое решение, но это единственно возможное решение. Дело в том, что люди не готовы сдать этот ЕГЭ. Совсем перекрыть дорогу в вузы или другие учебные заведения нельзя. Поэтому вот такой консенсус: не хочешь поступать в вуз, не сдавай ЕГЭ, иди в колледж. Если ребенка не подготовили к сдаче, мы не можем от него требовать, чтобы он сдал", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что речи о полной отмене Единого государственного экзамена не идет. Это связано с тем, что в систему вложено слишком много бюджетных денег: создана полиграфия, монографии, учебники, программы.

"Миллионы людей кормятся этим ЕГЭ. Экзамен превратили в политическое событие. Мы учим не честности, а просто не даем списать", — резюмировал профессор.

Напомним, что ранее Владимир Жириновский предложил продлить опыт этого года на следующий: обязать сдавать ЕГЭ только тех выпускников школ, которым результаты экзамена нужны для поступления в вуз.