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Депутатов Госдумы проверят, есть ли у них иностранное гражданство

Общество

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном двойном гражданстве некоторых депутатов нижней палаты парламента. Поручение дано комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью доходов. Об этом в своем телеграмм-канале написала советница спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Проверка пройдет после обращения в соответствующим заявлением депутата нижней палаты парламента от КПРФ Дениса Парфёнова. Информацию будут запрашивать в ЦИК России.

"Обращение депутата Дениса Парфёнова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры. Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно", — процитировала спикера Госдумы Кашеварова.

Ранее Володин напомнил, что человек, у которого есть вид на жительство и гражданство другой страны не может быть депутатом.

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