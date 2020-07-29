Более полутора тысяч нарушений зафиксировали во время сдачи ЕГЭ

Более полутора тысяч нарушений было зафиксировано во время проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ) в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза молодежи (РСМ).

Основной период ЕГЭ прошел с 29 июня по 25 июля. Экзамены сдавали только выпускники, планирующие поступать в вузы. На сдачу ЕГЭ зарегистрировались около 714 тысяч человек.

"Федеральные общественные наблюдатели и федеральные эксперты РСМ зафиксировали в пунктах проведения экзаменов более 1,5 тыс. нарушений, среди которых и серьезные. Например, 440 попыток воспользоваться различными средствами связи. Бумажные шпаргалки были в два раза менее популярны", — рассказали в пресс-службе.

Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 3 по 8 августа. Сдать экзамен смогут участники, пропустившие сдачу ЕГЭ по уважительной причине. Грубые нарушения, допущенные выпускниками, ведут к аннулированию результатов экзамена, пересдать его можно будет только в 2021 году.