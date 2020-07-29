Worldskills займётся переподготовкой россиян, потерявших работу

Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявила, что российская сеть Worldskills займётся быстрой подготовкой людей, которые остались без работы во время эпидемии коронавируса. Обучение будет проходить в регионах России по дистанционным программам

"Мы сейчас разворачиваем всю сеть Worldskills под быструю подготовку по дистанционным программам кадров, которые сегодня вышли на рынок труда, вынужденно остались без работы, чтобы помочь им быстро получить новые профессии, которые будут востребованы в текущей ситуации в экономике в регионах", — сказала Чупшева.

Она рассказала, что положительный опыт появился в Новгородской области, где работает программа для людей старше 50 лет. Люди с новыми компетенциями и знаниями находят новую работу с более высокой зарплатой.