Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Камчатском крае выбрали нового главу агентства по туризму
Эксперт: "Искусственный интеллект упростит работу врача"
Путин: нужно сделать всё, чтобы избежать новых ограничений
В Роспотребнадзоре рассказали, чего боится COVID-19
Туктамышева призналась, что в детстве хотела быть мальчиком
Instagram включает камеру при просмотре ленты
Туры на Байкал подешевели в 2,5 раза
Карантин по бешенству ввели в Москве
Нурмагомедов рассказал, когда состоится бой с Сен-Пьером

Worldskills займётся переподготовкой россиян, потерявших работу

Общество

Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявила, что российская сеть Worldskills займётся быстрой подготовкой людей, которые остались без работы во время эпидемии коронавируса. Обучение будет проходить в регионах России по дистанционным программам

"Мы сейчас разворачиваем всю сеть Worldskills под быструю подготовку по дистанционным программам кадров, которые сегодня вышли на рынок труда, вынужденно остались без работы, чтобы помочь им быстро получить новые профессии, которые будут востребованы в текущей ситуации в экономике в регионах", — сказала Чупшева.

Она рассказала, что положительный опыт появился в Новгородской области, где работает программа для людей старше 50 лет. Люди с новыми компетенциями и знаниями находят новую работу с более высокой зарплатой.

Последние материалы
Водонаева подверглась насилию в подростковом возрасте
Завод в Уфе оштрафовали за 195 случаев заражения коронавирусом
В Камчатском крае выбрали нового главу агентства по туризму
Worldskills займётся переподготовкой россиян, потерявших работу
Эксперт: "Искусственный интеллект упростит работу врача"
"Русская угроза" над Британией
Путин: нужно сделать всё, чтобы избежать новых ограничений
В Роспотребнадзоре рассказали, чего боится COVID-19
Туктамышева призналась, что в детстве хотела быть мальчиком
Instagram включает камеру при просмотре ленты
Популярное
Общество
Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август

Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август
Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля
Экономика и бизнес
Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля
Общество
Михаил Делягин: о том, что смог Примаков и что не под силу Путину
Российский шоу-бизнес
Состояние Елены Кондулайнен продолжает ухудшаться
Конрад Ренкас "Русская угроза" над Британией Конрад Ренкас Василий Амирджанов Героев изменения Конституции наградят орденами Василий Амирджанов Руслан Веснянко Официальный Киев настроил против себя и Армению Руслан Веснянко
Комментарии
Лукашенко подавит недовольных итогаи выборов
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Америка разваливается
Игорь Шишкин: "Не Россия нападает, а русских притесняют"
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Валерий Коровин: "Ефремов привык жить в игровой реальности"
Валерий Коровин: "Ефремов привык жить в игровой реальности"
Игорь Шишкин: "Не Россия нападает, а русских притесняют"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ