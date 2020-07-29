Введённый в начале июля из-за сильной засухи график подачи воды в Геленджике сократили до полутора часов в сутки. Об этом сообщили в "Инстаграме" сотрудники Концессии водоснабжения "Геленджик".
Однако подписчики сообщают иные сведения, у кого вода текла 20 минут, а у кого всего четыре.
"На улице Сурикова дают на 4 минуты маленькую струйку!!! У нас грудной ребенок. Мы искупаться не можем. Про стирку я вообще молчу".
"Как на войне, когда всматриваешься в список улиц! Практически весь город. Прокуратура-ау! Следственный комитет! Чем вы занимаетесь? Займитесь делом, преступление на лицо, мы в правовом поле или где?", — пишут разгневанные жители Геленджика.
Власти Кубани ранее сообщили о намерении ввести мораторий на строительство жилья в тех районах курортов, где существует перегрузка коммунальных сетей.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.