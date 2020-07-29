Онищенко о начале учебного года в школах: "Всю страну не сдвинешь"

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что переносить начало учебного года ради отдыха на море не нужно.

"Не надо всеобщего решения на этот счёт принимать. Я считаю, что дети должны пойти в школу вовремя. Другое дело, что кто-то в индивидуальном плане на путёвку договаривается, пишет заявление и переносит. Я не думаю, что все ямальцы будут пользоваться благами бархатного сезона Черноморского побережья", — сказал депутат.

Он полагает, что иногда начало учебного года может переноситься из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Но такое решение нужно принимать в некоторых регионах, а не по всей стране.