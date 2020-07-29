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Онищенко о начале учебного года в школах: "Всю страну не сдвинешь"

Общество

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что переносить начало учебного года ради отдыха на море не нужно.

"Не надо всеобщего решения на этот счёт принимать. Я считаю, что дети должны пойти в школу вовремя. Другое дело, что кто-то в индивидуальном плане на путёвку договаривается, пишет заявление и переносит. Я не думаю, что все ямальцы будут пользоваться благами бархатного сезона Черноморского побережья", — сказал депутат.

Он полагает, что иногда начало учебного года может переноситься из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Но такое решение нужно принимать в некоторых регионах, а не по всей стране.

"Всю страну не надо сдвигать. Надо помнить о том, что у нас и без того перенапряжённый график у детей. А это значит, что мы будем дополнительные уроки вводить в течение дня. Этого делать не нужно, в этом необходимости нет. Но в индивидуальном плане, кто едет с Ямала на отдых, они могут со школой этот вопрос решить и всё", — подытожил Онищенко.

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