Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что переносить начало учебного года ради отдыха на море не нужно.
"Не надо всеобщего решения на этот счёт принимать. Я считаю, что дети должны пойти в школу вовремя. Другое дело, что кто-то в индивидуальном плане на путёвку договаривается, пишет заявление и переносит. Я не думаю, что все ямальцы будут пользоваться благами бархатного сезона Черноморского побережья", — сказал депутат.
Он полагает, что иногда начало учебного года может переноситься из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Но такое решение нужно принимать в некоторых регионах, а не по всей стране.
"Всю страну не надо сдвигать. Надо помнить о том, что у нас и без того перенапряжённый график у детей. А это значит, что мы будем дополнительные уроки вводить в течение дня. Этого делать не нужно, в этом необходимости нет. Но в индивидуальном плане, кто едет с Ямала на отдых, они могут со школой этот вопрос решить и всё", — подытожил Онищенко.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.