Глава города Владимира покинула пост за полтора месяца до выборов

Глава города Владимира и горсовета Ольга Деева в среду заявила о своем уходе по собственному желанию. Об этом сообщила представитель горсовета.

"Сегодня на сессии народных депутатов Ольга Александровна сообщила о сложении своих полномочий по собственному желанию. Это решение вступает в силу с сегодняшнего дня", — сказала представитель горсовета Владимира.

Полномочия Деевой истекали в сентябре 2020 года. Выборы нового горсовета состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года. До этого времени обязанности главы города Владимира и горсовета будет исполнять заместитель Деевой Лариса Пышонина.

После выборов структура городской власти изменится. Возглавлять город будет один человек — глава администрации. Этот пост сейчас занимает Андрей Шохин. Председатель совета депутатов будет представлять только законодательную власть.