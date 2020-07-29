В Кремле ответили на заявления американских СМИ о том, что Россия распространяет ложные данные о коронавирусной инфекции.
"Если кто-то говорит о дезинформации — это какая-то навязчивая фобия", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее американское агентство Associated Press со ссылкой на чиновников США сообщило, что спецслужбы из России используют несколько англоязычных сайтов для распространения фейков о коронавирусе. Подобная информация появилась и в New York Times.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.