Песков прокомментировал заявления о российских фейках про коронавирус

В Кремле ответили на заявления американских СМИ о том, что Россия распространяет ложные данные о коронавирусной инфекции.

"Если кто-то говорит о дезинформации — это какая-то навязчивая фобия", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее американское агентство Associated Press со ссылкой на чиновников США сообщило, что спецслужбы из России используют несколько англоязычных сайтов для распространения фейков о коронавирусе. Подобная информация появилась и в New York Times.