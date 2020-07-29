Скандал, связанный с массовой вспышкой заболеваемости коронавирусом среди 57 вахтовиков компании "Роснефть-Охрана-Югра" в ХМАО, оказался преувеличен. Результаты большинства тестов оказались ложно положительными. Тесты были сделаны в частной лаборатории частного медицинского центра "Вира". Об этом рассказал глава Пыть-Яха Александр Морозов.

"Вахтовики прибыли в Югру для работы охранниками на объектах компании. Их везли через Пыть-Ях, а поселили в гостиницах Нефтеюганска. Начали проверять на коронавирус, он был обнаружен у 57 работников. После чего появились претензии к руководству компании, которые допустили очаг заражения. В нефтеюганской межрайонной прокуратуре даже ходили разговоры о возбуждении уголовного дела. Однако вдруг выясняется, что тесты на коронавирус оказались ложно положительными. Сцентром "Вира", где делались анализы на коронавирус, будут разбираться", — рассказал Морозов.