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Смольный планирует убрать свисающие провода с улиц города

Общество

Магистрали Санкт-Петербурга планируют очистить от свисающих кабельных сетей.

Городской комитет по информатизации и связи уже разработал соответствующие поправки правил благоустройства. Это позволит расчистить центр Северной столицы от большого количества свисающих проводов.

По предварительным данным, работы будут проводиться в рамках проекта "Чистое небо". Смольный уже не первым год пытается его реализовать.

Согласно поправкам, владельцам кабельных сетей запретят протягивать их между зданиями.

Стоит отметить, что по городским улицам уже давно ходят беспроводные троллейбусы на автономном ходу и электробусы, поэтому исчезновение сетей не приведет к проблемам в работе общественного транспорта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туротрасль Петербурга возобновит работу в августе.

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