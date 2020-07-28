С понедельника в Петербурге возобновили работу учреждения дошкольного образования. Как сообщили в Смольном, детские сады работают в штатном режиме с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил.
Летом, так же, как и раньше, работают дежурные детские сады.
"На 27 июля в 525 учреждениях открыто 3135 групп, которые посещают 28 390 воспитанников. В зависимости от запроса родителей количество дежурных детсадов может быть увеличено администрациями районов", — сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
Для того, чтобы ребенка приняли в детский сад, его родители или законные представители должны обратиться к руководителю учреждения дошкольного образования, которое посещает их ребенок.
Также сообщается, что никаких ограничений в приеме детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов нет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в работе детских садов после пандемии ничего не изменится.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.