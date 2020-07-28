Детские сады Петербурга вернулись к привычному режиму работы

С понедельника в Петербурге возобновили работу учреждения дошкольного образования. Как сообщили в Смольном, детские сады работают в штатном режиме с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил.

Летом, так же, как и раньше, работают дежурные детские сады.

"На 27 июля в 525 учреждениях открыто 3135 групп, которые посещают 28 390 воспитанников. В зависимости от запроса родителей количество дежурных детсадов может быть увеличено администрациями районов", — сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Для того, чтобы ребенка приняли в детский сад, его родители или законные представители должны обратиться к руководителю учреждения дошкольного образования, которое посещает их ребенок.

Также сообщается, что никаких ограничений в приеме детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов нет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в работе детских садов после пандемии ничего не изменится.