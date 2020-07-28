Эксперт: продление дачной амнистии говорит о ее востребованности

Регулярное продление программы дачной амнистии стимулирует строительство индивидуального жилья. Кроме того, она действительно востребована у населения.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

"Так называемая "дачная амнистия" введена в России с 2006 года и с тех пор многократно продлевалась. Очередное предложение о продлении сразу на пять лет отражает востребованность упрощенного порядка оформления прав на жилые постройки среди граждан. Такая амнистия частично стимулирует индивидуальное жилищное строительство в России, что в условиях необходимости развития данного сектора жилищного строительства является позитивным фактором", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что в национальных целях развития России особое внимание уделено улучшению жилищных условий россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Государственной Думе рассматривают возможность продления дачной амнистии еще на пять лет. Действующий сейчас закон работает до весны 2021 года.