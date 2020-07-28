Минимальные баллы по ЕГЭ для поступления озвучили в России

Количество баллов, которое необходимо набрать на ЕГЭ для поступления в вуз, посчитали в Минобрнауки. Данные приводятся для тех, кто будет поступать в следующем году.

Проект приказа уже опубликован. Согласно ему, на ЕГЭ по иностранным языкам нужно набрать минимум 30 баллов, по истории — 35, по математике, физике, биологии и химии — 39, по русскому языку, литературе и географии планируется сделать 40, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по обществознанию — 45 баллов.

"Установить минимальное количество баллов Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2021/22 учебный год, не ниже значений, установленных согласно приложению", — говорится в приказе.

Ознакомиться с ним можно на портале нормативных правовых актов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что выпускники на ЕГЭ стали реже пользоваться шпаргалками и телефонами. При этом именно эта причина является основной для удаления школьника с экзамена.