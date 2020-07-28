Жители России с детьми до 16 лет, получившие президентские выплаты в размере 10 тысяч рублей, потратили деньги на покупку спортивных товаров, детской мебели и игрушек.
Об этом сообщил холдинг "Ромир" со ссылкой на собственное исследование.
"Субсидии, полученные семьями с детьми до 16 лет, россияне направили на приобретение спортивных товаров, детской мебели, игрушек, музыкальных инструментов, аксессуаров для компьютеров и гаджетов, а также велосипедов", — сказано в сообщении холдинга.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.