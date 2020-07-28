Семьи с детьми потратили президентские выплаты на игрушки и мебель

Жители России с детьми до 16 лет, получившие президентские выплаты в размере 10 тысяч рублей, потратили деньги на покупку спортивных товаров, детской мебели и игрушек.

Об этом сообщил холдинг "Ромир" со ссылкой на собственное исследование.