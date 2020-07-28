Школу под Ростовом оградили колючей проволокой из-за наркоманов

Забор общеобразовательной школы №3 в городе Азове в Ростовской области обнесли колючей проволокой. На это администрация школы пошла после того, как на территорию учебного учреждения зачастили продавцы наркотиков.

Наркодилеры делали закладки прямо в здании школы. Камера видеонаблюдения не охватывает участок, где происходит торговля марихуаной и гашишем. В учебном заведении запланировали капитальный ремонт, при котором намерены увеличить высоту забора.