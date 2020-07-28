За месяц число авиапассажиров в России выросло в три раза

Пять авиакомпаний России перевозили пассажиров в мае и июне. Это S7, "Аэрофлот", "ЮТэйр", "Победа" и "Уральские авиалинии".

Больше всего пассажиров в июне перевезла компания S7. Ее клиентами стали 677,6 тысячи человек, что на 49,3% меньше, чем в июне 2019 года. На втором месте "Аэрофлот", которым воспользовались 522,9 тысячи россиян. Показатель ниже прошлогоднего на 84,2%. На третьем месте "Победа", самолеты которой перевезли 439,1 тысячи пассажиров. Падение пассажиропотока составило 51,5%.

При этом авиаперевозки в России активно восстанавливаются. По сравнению с маем, в июне пассажиропоток вырос в три раза. Как отметили в Росавиации, в первый летний месяц было 2,84 миллиона авиапассажиров, тогда как в мае их количество составило всего 949 тысяч человек. Однако падение к прошлогоднему показателю — 77,4%.

По итогам первого полугодия по числу перевезенных пассажиров на первом месте идет "Аэрофлот". За ним следует S7. Замыкает тройку лидеров "Победа".

Напомним, что Россия возобновляет международное авиасообщение. С 1 августа россияне могут отправиться в Турцию, Танзанию и Британию. В Европе туристов ждет обязательный двухнедельный карантин. На морские курорты Турции самолеты из России начнут летать 10 августа. Список стран будет расширяться.