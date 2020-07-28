Минтруда: пособия для молодых матерей должны стать доступнее

Механизм прямых выплат распространят на пособия, которые положены молодым матерям. Речь идет о единовременной выплате, которая полагается за раннюю постановку на учет в женской консультации, а также о пособии по временной нетрудоспособности из-за беременности и родов.

С такой инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты населения.

"Законопроектом предусматривается, что пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, будут выплачиваться проактивно, то есть без заявления со стороны работника на основании электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН)", — сообщает пресс-служба Министерства.

Если инициатива будет одобрена, она вступит в силу с 1 января 2021 года. Нововведение предполагает выплату пособий напрямую из фонда ФСС, тогда как сейчас в некоторых регионах пособия платят работодатели, при этом уменьшая на указанную сумму объем выплат в Фонд социального страхования.

Систему удалось качественно протестировать в период эпидемии, когда работающие пенсионеры могли оформить электронный больничный и тут же получить выплату. Как отметил министр труда Антон Котяков, электронные больничные составили больше половины от выданных больничных.

Напомним, что семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет вновь получат пособие в 10 тысяч рублей. Госдума одобрила продление этой меры соцподдержки на август.