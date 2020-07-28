Ученый рассказал о появлении русского мата

Теория о том, что нецензурные слова в русском языке появились после нашествия татаро-монголов оказалась недостоверной.

Об этом сообщил доктор филологических наук Михаил Осадчий. По его словам, маты присутствовали в русском языке задолго до татаро-монгольского нашествия.

Примечательно, что эти слова не были запретными, поскольку являлись однокоренными со словами, обозначавшими приличные явления.

По словам Осадчего, широкое распространение нецензурная лексика получила после революции 1917 года.