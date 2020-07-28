Теория о том, что нецензурные слова в русском языке появились после нашествия татаро-монголов оказалась недостоверной.
Об этом сообщил доктор филологических наук Михаил Осадчий. По его словам, маты присутствовали в русском языке задолго до татаро-монгольского нашествия.
Примечательно, что эти слова не были запретными, поскольку являлись однокоренными со словами, обозначавшими приличные явления.
По словам Осадчего, широкое распространение нецензурная лексика получила после революции 1917 года.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.