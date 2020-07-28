Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август

Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Ранее жители России просили власти продлить выплату на август, чтобы подготовить детей к школе.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил выплатить всем семьям с детьми до 16 лет по 10 тысяч рублей на одного ребенка в июне. Затем выплата была продлена на июль.

Государство решило поддержать россиян в связи с кризисом, вызванным длительным периодом самоизоляции и пандемией коронавируса.