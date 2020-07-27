Роскачество призывает россиян не покупать нарезанный хлеб

Специалисты Роскачества рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее всего.

Эксперты предупреждают, что самый проблемный в этом плане хлеб — это тот, который продают в нарезанном виде. Это связано с тем, что нарезка увеличивает площадь поверхностей, на которых может образоваться плесень, в связи с чем продукт быстрее портится.

Также быстро плесневеет ржаной и пшеничный хлеб (через сутки после выпечки). Дольше всего хранится ржано-пшеничный хлеб (40 часов).

Меньше страдают такие продукты, как сушки, сухари, хлебные палочки.

Покрывшийся плесенью хлеб нужно выбрасывать, так как употребление такого продукта может спровоцировать отравление или развитие заболевания.

Ранее японские специалисты заявили, что самыми полезными видами хлеба являются черный, ржаной и овсяный. Это связано с тем, что в ниж содержится большое количество полезных веществ.