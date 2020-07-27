Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому будет запрещено продавать алкогольные напитки в заведениях, площадь которых менее 50 квадратных метров, если они находятся в жилых зданиях. Ситуацию прокомментировал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

"Это довольно странная норма относительно метража заведения. Я еще понимаю, что двери не должны выходить во двор, где дети играют.

Во-вторых, жилые дома. А если там живет один человек?

Это вопрос достаточно дискуссионный и именно ограничение по принципу площади — это нарушение антимонопольного законодательства.

Я считаю, что при ограничении продажи алкогольной продукции неправильно исходить из площади заведения. Бывает, что "наливайка" площадью 40 метров запрещена, а в этом же доме находится алкомаркет площадью 50 метров, который будет торговать водкой, виски, вином и пивом. При этом у него будет легальная возможность работать.

Согласно закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" площадь не менее 50 квадратных метров должна быть у магазинов, которые имеют лицензию на торговлю водкой. При этом пиво они не имеют право продавать. Это странно, потому что пиво у нас не лицензируется, а алкогольная продукция лицензируется.

Может быть, тогда просто нужно вводить лицензии на оборот пивоваренной продукции?

Почему гоняются за владельцами мини-баров?

Похоже, что логика такая: что-то мало посетителей в вашей "наливайке". Вы сначала поставьте дополнительные столы, пригласите еще туда народа и тогда у нас не будет к вам претензий.

В принципе, я считаю, тогда по такому принципу давайте все регулировать. Тогда придется закрывать маленькие аптеки, кондитерские, ателье и т. д.

Подход абсурдный.

А зачем регионы это все продолжают? Они вправе вводить полный запрет. У них есть такие полномочия по законодательству вводить полный запрет на продажу алкоголя. Пусть они там вообще полный запрет введут — это будет логично. Например, в Якутии в 180 муниципальных образованиях полный запрет на продажу алкоголя независимо от площади — это логично и соответствует закону", — заключил эксперт.