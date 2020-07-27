Жители Крыма рассказали, что самые "раздражающие" туристы приезжают из Донбасса и Москвы.
Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский" со ссылкой на собственный опрос.
Крымчанам не нравится то, что жители Донбасса считают, что "им все должны из-за войны". А москвичи предъявляют слишком высокие требования к крымским курортам.
Также крымчан не устраивают туристы из Украины, которые "слишком много экономят", приезжают со своей едой и пытаются всех убедить, что Крым ещё вернется в состав Украины.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.