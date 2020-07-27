Крымчан раздражают туристы из Донбасса и Москвы

Жители Крыма рассказали, что самые "раздражающие" туристы приезжают из Донбасса и Москвы.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский" со ссылкой на собственный опрос.

Крымчанам не нравится то, что жители Донбасса считают, что "им все должны из-за войны". А москвичи предъявляют слишком высокие требования к крымским курортам.

Также крымчан не устраивают туристы из Украины, которые "слишком много экономят", приезжают со своей едой и пытаются всех убедить, что Крым ещё вернется в состав Украины.