Эксперт по семейным ценностям: семьям будут платить по 10 тыс руб

Ежемесячное пособие будут получать семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет. Такие выплаты инициировало правительство России.

По словам эксперта по семейным ценностям и семейной политике, руководителя Центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" Элины Жгутовой, речь идет о выполнении программы, которую президент заявлял еще в Послании.

"Это просто реализация программы, которая уже давно запущена. Сумма порядка 10 тысяч, если я не ошибаюсь, она привязана к прожиточному минимуму. Мы уже давно говорили, что это неплохо. Эта программа долгосрочная, не кризисная. Пособие будут выплачивать на детей до 7 лет. Считается, что в 7 лет ребенок обретает некую самостоятельность, его можно оставить одного, по закону. Он может себя как-то обеспечивать, а родители имеют больше шансов найти работу. Чтобы дать возможность родителям реализовываться, государство берет на себя попечение до 7 лет, что правильно", — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что, к сожалению, на получение этого пособия есть ограничения. Его получат только те семьи, доход которых составляет сумму меньше двух прожиточных минимумов. А стоит распространить действие программы на всех, воспитывающих детей от 3 до 7 лет.