Возраст молодежи в России хотят увеличить с 30 до 35 лет. С инициативой выступил сенатор Александр Варфоломеев.

По мнению члена молодежного Правительства Камчатского края Софьи Касатоновой, вопрос действительно актуальный.

"Тут не надо рассматривать молодежь как песни и танцы для детей, форумы, "эгегей", "давайте все вместе соберемся, возьмемся за руки" и "мы счастливы". Молодежная политика — это не развлечение ради исключения просто для того, чтобы сферы контактов у тебя по стране увеличивались. Нет, не для этого. Тут надо понимать, что молодежь — это такая экономическая категория, которая завтра перейдет в экономически активное население, начнет работать, платить налоги, открывать предприятия и все прочее. Нужно понимать, что государственная политика и должна быть направлена на молодежь с позиции именно на формирование правильных ценностей. Если с этой экономической позиции посмотреть, зачем вообще нам работать с молодежью, первое мое такое мнение, что первая это все-таки экономическая причина. Если бы не было в этом никакого смысла, никто бы не работал с молодежью. Если углубиться все-таки в эту первоначальную истинную причину, то тогда, конечно, это очень логично поднять этот возраст", — заключила активистка.