В ПФР рассказали о повышенных выплатах для предпенсионеров

Пенсионный фонд России за полгода одобрил 1,2 млн заявлений на меры социальной поддержки и льготы для граждан предпенсионного возраста.

Больше всего одобрили заявлений, которые предпенсионеры направили в центры занятости для профессионального переобучения. Во время обучения и повышения квалификации людям предпенсионного возраста выплачивается повышенное пособие. Таких заявлений в центры занятости было подано 932 тысячи.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который разрешает гражданам предпенсионного возраста досрочно выйти на пенсию. Женщины могут воспользоваться таким правом в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Досрочный выход на пенсию будет доступен, если люди не могут найти работу, были официально признаны безработными и чей страховой стаж превышает 15 лет.