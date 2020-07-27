Скончалась звезда легендарного фильма "Унесенные ветром"

Оливия де Хэвилленд, сыгравшая одну из главных ролей - Мелани Гамильтон Уилкс - в фильме "Унесенные ветром", скончалась в возрасте 104 лет.

Двукратная обладательница премии "Оскар" была последней остававшейся в живых звездой культового фильма.

Де Хэвиленд называют «одной из разрушительниц» студийной системы Голливуда: в 1940-хх годах она подала в суд на Warner Bros, результатом которого стало постановление суда,

что все контракты художников должны быть ограничены календарными условиями, установленными в их сделках (до этого артисты «прикреплялись» к студии даже после окончания действия контрактов).

В 2008 году Джордж Буш-младший наградил де Хэвиленд Национальной медалью искусств США, а в 2010 году президент Франции Николя Саркози наградил актрису орденом Почетного легиона.

Она была первой женщиной-председателем жюри Каннского кинофестиваля в 1965 году.

Оливия де Хэвилленд умерла в своем доме в Париже, где она жила с 1950-х годов.