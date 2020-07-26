Малькевич призывает наказать Twitter по всей строгости закона

Член общественной палаты РФ Александр Малькевич высказался касаемо грязных PR-технологий, применяемых Twitter в информационной войне Запада против России. Он считает, что российские власти должны наказать соцсеть по всей строгости и не закрывать глаза на возмутительное поведение американской стороны.

Все чаще иностранные организации опираются на так называемое "твиттерное право", публикуя в социальных сетях обвинения, зачастую бездоказательные. Эти обвинения в дальнейшем используют, чтобы надавить на российскую сторону на международной арене. При этом никакой ответственности, положенной юридическим лицам за клевету, они не несут.

По словам Малькевича, такие нападки приводят к усугублению международных отношений и введению санкций. Общественник считает, что МИД, Минюсту и Минкомсвязи стоит выступить от лица России с пакетом предложений, способных дополнить имеющуюся правовую базу. В совокупности это станет ответом на неадекватные выпады Запада в сторону РФ.

Наиболее ярко западная сторона проявила себя в ситуации с AFRICOM — африканским командованием ВС США. Американские военные бездоказательно обвиняли Россию в обострении обстановки в Ливии.

Ранее AFRICOM опубликовало снимки города Сирт со спутника. Населенный пункт стал еще одной зоной противостояния между Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией. США утверждают, что фото якобы демонстрируют вмешательство Москвы во внутренние дела Ливии.

Однако эти кадры настолько размытые и нечеткие, что на них сложно что-то идентифицировать. Тем более самолеты Су-24, ЗРК "Панцирь" и бронеавтомобили "Тигр", о которых говорит американская сторона.

Это обвинение — лишь часть информационной войны, запущенной Западом против России. Ранее США заявляли, что Москвой в Ливию были переброшены МиГ-29. Американцы попытались "доказать" это низкокачественными фото со стертыми датами. На снимках были просто самолеты, находящиеся в воздухе. Определить, что это за машины и где они летят, было невозможно. Это означает, что считать эти фото доказательствами нельзя. Но американцы хотят создать нужный для них информационный фон, поэтому не гнушаются создавать фейки и выдавать их за реальные сведения.

Поэтому призыв Малькевича о четком правовом ответе на подобные обвинения в адрес России, которые чаще всего звучат в Twitter, закономерен и справедлив.