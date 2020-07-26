Соловьев: жители Хабаровска устали от протестов

Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в Twitter снимок из Хабаровска, назвав его "фотографией дня". На нем изображена надпись на стене краской "Дайте поспать!".

Телеведущий предполагает, что жители города устали от массовых митингов, которые проходят в поддержку арестованного Сергея Фургала.