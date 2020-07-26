Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в Twitter снимок из Хабаровска, назвав его "фотографией дня". На нем изображена надпись на стене краской "Дайте поспать!".
Телеведущий предполагает, что жители города устали от массовых митингов, которые проходят в поддержку арестованного Сергея Фургала.
"Как долго власть будет это терпеть? Хотите, чтобы другие регионы присоединялись? Они же в каждом городе залазят в паблики и доказывают свою правоту! Порядок должен быть один для всех! Хватит позволять орать им!", — прокомментировала публикацию Соловьева одна из пользовательниц соцсети.
Экс-министр иностранных дел Украины высказался о Крыме в Facebook.