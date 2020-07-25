Соучредитель компании Apple подал в суд на YouTube

Стив Возняк подал в суд на компанию Google из-за мошенников, которые используют его фотографии в своих видеороликах на YouTube для обмана людей на миллионы долларов.

"В YouTube выкладывается постоянный поток мошеннических видеороликов и рекламных акций, в которых используются изображения и видеозаписи истца Стива Возняка", — приводит слова иска "Москва 24".

Уточняется, что помимо Возняка в суд обратились еще 14 известных предпринимателей.