Госдума приняла закон о запрете вейпов и кальянов в общественных местах

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов.

"Принят в третьем чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов", — сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Следовательно, в отношении вейпов и кальянов будут действовать те же самые ограничения, что и в отношении обычных сигарет, то есть их запрещено показывать в аудиовизуальных произведениях, продавать лицам младше 18 лет, а также курить в общественных местах.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в США планируют ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. Об этом сообщил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.