Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров в жилых домах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому будет запрещено продавать алкогольные напитки в заведениях, площадь которых менее 50 квадратных метров, если они находятся в жилых зданиях.

Инициатором данного законопроекта стали депутаты партии "Единая Россия". Это инициатива вызвала недовольство многих граждан, так как под ударом оказалось большое количество заведений, которые расположен в центре города. Почти все они находятся в жилых домах.

Петицию против принятия данного закона подписали почти 29 тыс. человек.

Беглов долго рассматривал данный законопроект. У него была возможность вернуть его в парламент на доработку, но в итоге он его подписал.

Губернатор предложил создать рабочую группу, которая должна будет скорректировать закон до его вступления в силу — 1 января 2021 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых многоквартирных домах.