Аналитик: гуманитарные предметы на ЕГЭ должны быть устными

Ввести устную часть на ЕГЭ по гуманитарным предметам нужно. Оценить знания ребенка объективно реально.

Такое мнение высказал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

"Существуют наработанные за многие десятилетия не только в советской и русской школе методики объективного оценивания раскрытия темы как при устном ответе, так и при письменном ответе, когда есть так называемый открытый ответ и ребенок должен самостоятельно его сформулировать. Кстати, он присутствует и в обществознании — по ЕГЭ есть открытые ответы. И как-то экзаменаторы и методисты тоже почему-то способны выявлять и представлять объективные оценки на данные развернутые индивидуальные ответы, которые никак не формализованы", — отметил эксперт.

Он пояснил, что до недавнего времени считалось, что не существует никаких строгих объективных критериев, которые могли бы с помощью цифр, чисел и математических методов показать, какое произведение или устный ответ достойно внимания, а какое — нет. Однако сейчас разработано программное обеспечение, которое оценивает устный ответ с точки зрения принципов построения речи, ее развернутости, количества присутствующих в языке слов, вокабуляр человека, знакомство его с темой и так далее.

Напомним, что депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин предложил ввести устную часть в ЕГЭ по истории, литературе, обществознанию. Члены комитета по образованию инициативу отклонили.