По данным рассылки исследовательской службы «Рынок занятости. Работа в России» - на которую ссылается паблик "Новости на каждый день" - первую строчку рейтинга самых уважаемых профессий у молодежи ожидаемо заняли «врач» и «волонтёр».
Эксперты называют причиной такого выбора более чем 18000 опрошенных граждан из 21 региона РФ эпидемию коронавируса.
Рейтинг же самых неуважаемых, постыдных (по мнению молодых россиян) профессий остался неизменным - его возглавляют дворники, далее следуют таксисты, продавцы и охранники ЧОП.
Ранее молодежь уже отвечала социологам, за какие профессии родителей им было бы стыдно - 42% ответило «ни за какие», остальные распределились между теми же продавцами, таксистами, сотрудниками ЖКХ, строителями и «работягами на заводе».
В этой связи авторы телеграм-каналов провели опрос на тему, какую профессию можно считать "главным убежищем для неудачников". Респондентов набралось более десятка тысяч - и отвечали они следующим образом:
Так что мнение по поводу того, кем НЕ надо быть в наше время, так и продолжает вертеться вокруг сферы обслуживания. Что само по себе показательно и наводит на размышления.
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