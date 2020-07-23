Россияне назвали самые уважаемые и унизительные профессии

По данным рассылки исследовательской службы «Рынок занятости. Работа в России» - на которую ссылается паблик "Новости на каждый день" - первую строчку рейтинга самых уважаемых профессий у молодежи ожидаемо заняли «врач» и «волонтёр».

Эксперты называют причиной такого выбора более чем 18000 опрошенных граждан из 21 региона РФ эпидемию коронавируса.

Рейтинг же самых неуважаемых, постыдных (по мнению молодых россиян) профессий остался неизменным - его возглавляют дворники, далее следуют таксисты, продавцы и охранники ЧОП.

Ранее молодежь уже отвечала социологам, за какие профессии родителей им было бы стыдно - 42% ответило «ни за какие», остальные распределились между теми же продавцами, таксистами, сотрудниками ЖКХ, строителями и «работягами на заводе».

В этой связи авторы телеграм-каналов провели опрос на тему, какую профессию можно считать "главным убежищем для неудачников". Респондентов набралось более десятка тысяч - и отвечали они следующим образом:

41% высказали мнение, что самая незавидная профессия - охранник из ЧОП

16% думают, что большинство неудачников идут в таксисты

8% считают, что "профессией неудачников" являются дворник или работник ЖКХ

1% назвал такой областью строительство

Никто 0% не назвал "неудачниками" рабочих у станка

5% заявили, что лидер неудачников - это продавец в магазине

9% посочувствовали тем, кто выбрал работу грузчиком

28% высказались в том духе, что никакую из перечисленных профессий нельзя считать неудачной

7% думают, что все перечисленные занятия не могут считаться достойными профессиями.

Так что мнение по поводу того, кем НЕ надо быть в наше время, так и продолжает вертеться вокруг сферы обслуживания. Что само по себе показательно и наводит на размышления.