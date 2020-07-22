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За раздевание соседского чучела вологжанка попала под суд

Общество

 

В Вологодской области житель города Кириллова подал в суд на 42-летнюю соседку, которая зашла в его огород и стащила с чучела халат.

По мнению собственника участка, "злодеянием" женщины нанесен ущерб в 500 рублей.

Мировой судья, который рассматривал это дело, по информации местных СМИ, очень долго смеялся, прежде чем вынести решение. Служитель Фемиды счел, что устного замечания будет достаточно.

 

 

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