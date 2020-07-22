В Вологодской области житель города Кириллова подал в суд на 42-летнюю соседку, которая зашла в его огород и стащила с чучела халат.
По мнению собственника участка, "злодеянием" женщины нанесен ущерб в 500 рублей.
Мировой судья, который рассматривал это дело, по информации местных СМИ, очень долго смеялся, прежде чем вынести решение. Служитель Фемиды счел, что устного замечания будет достаточно.
От Украины могут отделиться восемь областей в случае нового Майдана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.