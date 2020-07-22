Глава ПФР: для выхода на пенсию мало кому приходится подавать заявления

Пенсионный фонд планирует оформлять россиян на пенсию в беззаявительном формате. Сейчас по такому принципу назначается 65% пенсий.

Данные на встрече с президентом Владимиром Путиным озвучил глава Пенсионного Фонда России Максим Топилин. Он уточнил, что для пересчета пенсий пока нужно писать заявления, но от этого планируют уйти.

"Спрашивается, зачем это нужно, когда мы сами получили эти данные? Мы это сможем сделать без заявления, просто увеличивая пенсионное обеспечение. Поэтому будем готовить соответствующие изменения в законодательство. Пока построено таким образом: у нас порядка 77% заявлений уже подается в электронном виде, а без участия человека где-то 65% пенсий назначается", — пояснил руководитель ПФ РФ.

Ранее Пенсионный фонд озвучил данные по выданным сертификатам на материнский капитал. За полгода их выдано на 95% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего за шесть месяцев 2020 года россияне получили больше 590 тысяч сертификатов на общую сумму 110 миллиардов рублей. Как пояснили в ПФ РФ, увеличение объема выдачи сертификатов связано с расширением числа получателей.