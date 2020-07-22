Акция "Бессмертный полк" пройдет в России в следующем году. Его проведут 9 мая 2021 года.

Дату озвучил член Центрального штаба Движения, руководитель Регионального штаба регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.

"Да, 9 Мая — это главный праздник нашей страны. А "Бессмертный полк" — уже неотъемлемая часть 9 Мая. Поэтому 9 Мая однозначно. Я уверен, что мы сможем за этот период победить коронавирус и 9 Мая пройти", — пояснил эксперт.

Он отметил, что когда принималось это решение, в первую очередь смотрели на эпидемиологическую ситуацию в разных регионах.

"Мы говорили о том, что если проводить шествие, то проводить только на территории всей страны в том формате, в котором мы привыкли. Не должно быть так, что в одном регионе шествие идет, потому что там ситуация стабильная, понятная, а в другом — ситуация сложная с коронавирусом. И поэтому была выработано это решение, чтобы рассмотреть возможность перенести традиционный любимый наш формат на 2021 год.

Да, мы рассматривали различные варианты, в том числе и проведение в этом году в другие даты. Но мы видим, что ситуация достаточно непростая, несмотря на принимаемые меры по ликвидации последствий этой пандемии. Ситуация с коронавирусом пока не позволяет провести в этом году в один день, чтобы вся страна вышла, все города и села пронесли портреты своих героев", — заключил Белоглазов.