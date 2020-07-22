Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Скончался олимпийский чемпион Александр Гусев
Цены на водку могу вырасти на несколько процентов
Эксперт: "Россиянам рано отказываться от стационарных телефонов"
Дело об аварии Ефремова передали в суд
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Астрономы обнаружили на Луне следы астероидной "бомбардировки"
В грузовике с гробами нашли полтонны сыра "косичка"
Официальное заявление по "Химкам" будет сделано вечером
Политолог: поведение Зеленского на переговорах с террористом – PR-ход

Организатор "Бессмертного полка": шествие пройдет 9 мая

Общество

Акция "Бессмертный полк" пройдет в России в следующем году. Его проведут 9 мая 2021 года.

Дату озвучил член Центрального штаба Движения, руководитель Регионального штаба регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.

"Да, 9 Мая — это главный праздник нашей страны. А "Бессмертный полк" — уже неотъемлемая часть 9 Мая. Поэтому 9 Мая однозначно. Я уверен, что мы сможем за этот период победить коронавирус и 9 Мая пройти", — пояснил эксперт.

Он отметил, что когда принималось это решение, в первую очередь смотрели на эпидемиологическую ситуацию в разных регионах.

"Мы говорили о том, что если проводить шествие, то проводить только на территории всей страны в том формате, в котором мы привыкли. Не должно быть так, что в одном регионе шествие идет, потому что там ситуация стабильная, понятная, а в другом — ситуация сложная с коронавирусом. И поэтому была выработано это решение, чтобы рассмотреть возможность перенести традиционный любимый наш формат на 2021 год.

Да, мы рассматривали различные варианты, в том числе и проведение в этом году в другие даты. Но мы видим, что ситуация достаточно непростая, несмотря на принимаемые меры по ликвидации последствий этой пандемии. Ситуация с коронавирусом пока не позволяет провести в этом году в один день, чтобы вся страна вышла, все города и села пронесли портреты своих героев", — заключил Белоглазов.

Ранее Владимир Путин пообещал, что "Бессмертный полк", который вынужденно перенесли на следующий год, в 2021 году пройдет достойно.

Последние материалы
Политолог: поведение Зеленского на переговорах с террористом – PR-ход
Падение Римской империи могло быть связано с похолоданием
Олег Николаев станет главой Чувашии, чтобы завершить консолидацию региональных элит
Илон Маск: чипирование позволит загружать музыку прямо в мозг
Данилин: новый глава Нацбанка Украины - умелый банкир
Ребров отказался возглавить киевское "Динамо"
Археологи обнаружили в Ирландии доисторический храмовый комплекс
День рождения ВДНХ будут отмечать два дня
С глаз спала пелена: германский бизнес потребовал жесткого ответа США
В Британии разработали проект 70-местного гибридного самолета
Популярное
Новости Украины
Украина может потерять восемь областей из-за нового Майдана

От Украины могут отделиться восемь областей в случае нового Майдана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Украина может потерять восемь областей из-за нового Майдана
Певец Юрий Антонов срочно госпитализирован
Российский шоу-бизнес
Певец Юрий Антонов срочно госпитализирован
Здоровье
В Испании число зараженных коронавирусом выросло на 400%
Прибалтика
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Василий Амирджанов Дегтярев отказался говорить с протестующими гражданами Василий Амирджанов Усам Оздемиров От кризиса к росту, от волокиты к "цифре" Усам Оздемиров Любовь Степушова Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету Любовь Степушова
Комментарии
"Регион наполнен ядерным оружием": чем чреват конфликт Индии и Китая
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Режиссер из Украины снимает фильм о гомосексуалистах-казаках
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Путин хочет поехать в Хабаровск
"Серьёзное дело": Дегтярёв о своем назначении
Путин хочет поехать в Хабаровск
Путин хочет поехать в Хабаровск
"Кристально чистый человек": Жириновский получил, что хотел
Путин хочет поехать в Хабаровск
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
"Все агенты Кремля": британские депутаты ополчились на "Лондонград"
Маркедонов: внекарабахское направление конфликта более опасно
"Платошкин — истинный патриот": как живет под домашним арестом опальный политик
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ