Соловьев раскритиковал Зеленского за действия в ситуации с террористом

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя события, которые происходили вчера в украинском Луцке, обвинил президента Зеленского в "крайней непоследовательности" и заявил, что тот своими руками "открыл врата ада".

Высказался Соловьев в своем канале в Телеграмм.

Телеведущий напомнил, что и Зеленский, и Аваков назвали мужчину, захватившего автобус "террористом" и весь день, мало того, что вели с ним переговоры, так еще и выполнили - пусть и частично - его требования:

Более того, как написал Владимир Соловьев,

"Зеленский выполнил требования террористаГрубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом".

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