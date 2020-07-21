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Роспотребнадзор запретит ресторанам включать чаевые в счет

Общество

Специалисты Роспотребнадзора разработали новые правила оказания услуг общественного питания. 

Согласно новым правилам, заведения общественного питания не имеют права включить в счет расходы, которые не связаны со стоимостью товара — например, чаевые. Если данное правило будет нарушено, то клиент сможет вернуть эту сумму.

Также в проекте закреплена возможность оформления заказа онлайн.

Рестораны и кафе, которые хотят получать заказы, оформленные дистанционно, обязаны предоставлять клиентам ссылку на электронную книгу отзывов и приложений.

Причем записи из нее можно удалять только через шесть месяцев с момента внесения или если в тексте содержится ненормативная лексика, а также какая-то запрещенная законом информация.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что не все рестораны смогут открыть летние веранды.

 

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