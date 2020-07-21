Пригожин готов выкупить у Навального "Фонд борьбы с коррупцией"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин предложил оплатить судебные долги Алексея Навального и "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом) взамен на отчуждение в его пользу всех авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности данной НКО. Ранее он пожертвовал главе ФБК один миллион рублей.

Накануне блогер Алексей Навальный объявил о закрытии фонда, якобы из-за невозможности выплатить "непомерно большой" судебный долг на сумму более 29 млн рублей комбинату "Московский школьник". При этом точно такую же сумму должен оплатить и сам экс-глава ФБК, заявивший о создании нового юридического лица — "Фонда защиты прав граждан", где он и продолжит свою деятельность.

Евгений Пригожин решил помочь "попавшему в беду" горе-блогеру, пожертвовав Навальному миллион рублей. Позднее пресс-служба компании "Конкорда", принадлежащей бизнесмену, опубликовала фотографии с чеком, подтверждающие перевод денег на счет нового фонда.

Однако желание Пригожина помочь блогеру на этом не закончилось: петербургский предприниматель через пресс-службу обратился к Алексею Навальному с предложением выкупить права на результаты интеллектуальной деятельности НКО. За все это Пригожин выразил готовность погасить задолженность как ФБК, так и самого Навального в размере 58 438 974 рублей.

"В случае согласия, предлагаю назначить представителя для проведения переговоров и обсуждения условий данного договора об отчуждении исключительных прав и оплаты данной сделки", — сообщил Евгений Пригожин.

Напомним, блогер ранее обещал проверить поступление денег на счет фонда и принять решение в отношении пожертвования Пригожина.