В Госдуму был внесен законопроект о запрете изображений Адольфа Гитлера и других нацистских преступников на одежде.

"Есть в Москве и по России некоторые личности, которые выпускают одежду с изображениями Гитлера и других нацистских преступников. Сейчас мы подготовили законопроект, думаю, будем вносить его в ближайшее время, о том, чтобы все каралось так же серьезно, как и карается ношение на груди нацистской свастики", — рассказала глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.