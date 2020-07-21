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В России запретят футболки с портретом Гитлера

Общество

В Госдуму был внесен законопроект о запрете изображений Адольфа Гитлера и других нацистских преступников на одежде.

"Есть в Москве и по России некоторые личности, которые выпускают одежду с изображениями Гитлера и других нацистских преступников. Сейчас мы подготовили законопроект, думаю, будем вносить его в ближайшее время, о том, чтобы все каралось так же серьезно, как и карается ношение на груди нацистской свастики", — рассказала глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

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