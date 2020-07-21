Организаторы "Тотального диктанта" обучат взрослых русскому языку

В течение 17 лет организаторы акции "Тотальный диктант" копили опыт в преподавании русского языка взрослым. Сейчас они разрабатывают образовательную систему.

В планах — разработка курсов для представителей разных профессий.

«"Тотальный диктант" из мероприятия одного дня превращается в целую образовательную систему: именно так мы видим свою главную миссию и основную стратегическую задачу. Мы чувствуем запрос на обучение взрослых русскому языку и грамотности, но подобных разработанных методик сейчас нет. Наша задача — разработать такую систему обучения для разных профессий, задач, направлений», — пояснила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

В перспективе будут подготовлены курсы для корпоративных и частных клиентов. Они будут соответствовать нормам времени.

Напомним, что традиционно "Тотальный диктант" проходит весной. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса его пришлось перенести на осень. Образовательная акция пройдет 17 октября. Столицей "Тотального диктанта" станет Санкт-Петербург.