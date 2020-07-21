Сергей Фургал, экс-губернатор Хабаровского края, арестованный судом по обвинениям в подготовке покушений на убийства предпринимателей, сегодня опубликовал в Инстаграм обращение к жителям региона:
Напомним, что 20 июля указом президента России Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой: "в связи с утратой доверия".
Его кресло займет однопартиец, депутат Государственной Думы от ЛДПР Михаил Дегтярёв. ВрИО губернатора Хабаровского края сегодня представят правительству региона.
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