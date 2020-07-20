Новая Конституция позволяет повышать пенсионный возраст﻿

Опасность повышения пенсионного возраста скрыта в пункте ж 1 статьи 72, где указано, что совершеннолетние и дееспособные дети должны заботиться о своих родителях, которые утратили трудоспособность.

Соответственно, это дает возможность государству законно переложить всю нагрузку содержания пожилых людей на их детей, сняв с себя все обязательства. Если же возникнут какие-либо сложные обстоятельства, то власти смогут снова повысить пенсионный возраст.

Возможно, что осенью 2021 года, когда пройдут выборы в Госдуму, будут обсуждать новую пенсионную реформу.

"Это вынужденная мера, к которой придется прибегнуть. После 2025 года уже не получится обеспечить всех пенсионеров выплатами", — считают эксперты.

Но некоторые экономисты считают, что пенсионный возраст, наоборот, нужно снижать. Виноваты тут пандемия коронавируса и грядущая демографическая яма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пенсионерам обещают единовременные выплаты в 12 тыс. рублей.