Больше 6 миллиардов рублей получили социальные работники России

Надбавки за работу в условиях коронавируса получили тысячи социальных работников. В общей сложности им выплатили 6,5 миллиарда рублей.

Данные приводит Министерство труда РФ.

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений выплачено свыше 231 тысяч выплат на общую сумму в 6,5 миллиарда рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали в учреждении во время пандемии. Обязательным условием получения этих средств является работа в 14-дневной смене", — сообщили в Минтруде.

Врачи в социальных учреждениях получили по 40 тысяч рублей, соцработники, педагоги и средний медперсонал — по 25 тысяч рублей, младший медперсонал — по 15 тысяч рублей, технический персонал — по 10 тысяч рублей. В случае, если в учреждении были выявлены случаи коронавируса, выплаты увеличивались: врачи заработали за смену по 60 тысяч рублей, соцработники, педагоги и средний медперсонал — по 35 тысяч рублей, младший медперсонал — по 20 тысяч рублей, техперсонал — по 15 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что финансирование выплат социальным работникам увеличено. По решению правительства было выделено дополнительно 3,5 миллиарда рублей.