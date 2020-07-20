Число безработных в России за месяц выросло на 93 тысячи

По данным Росстата в России в июне было 4 млн 606 тысяч безработных. То есть за месяц их число увеличилось на 93 тысячи.

Уровень безработицы в июне вырос до 6,2%. Для сравнения , в мае это было 6,1%, в апреле - 5,8%, в марте - 4,7%.

Год назад безработных россиян было рекордно мало - 4,3%.

Как сообщал ранее Максим Решетников, глава Минэкономразвития,

«во время пандемии 680 тысяч человек в России попали под сокращения; <...> с 1 апреля более 2 млн россиян встали на учет в службах занятости как безработные».

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